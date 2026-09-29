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İstanbul'da 12 tehdit ve iş yeri kurşunlama olayında 11 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul'da 12 ayrı tehdit ve iş yeri kurşunlama olayının bağlantıları ortaya çıkarıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı; 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 50 kartuş, 169 fişek ve 6 şarjör ele geçirildi.

İstanbul'da tehdit ve iş yeri kurşunlama olaylarına yönelik yürütülen çalışmalarda, 12 ayrı olayın bağlantıları ortaya çıkarıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul genelinde meydana gelen 12 ayrı tehdit ve iş yeri kurşunlama olayına ilişkin inceleme başlatıldı.

Ekiplerin saha ve takip çalışmaları sonucunda olayların bağlantıları ortaya çıkarılırken, olaylara karıştıkları belirlenen şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 50 kartuş, 169 fişek ve 6 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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