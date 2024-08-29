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İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 38 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada

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İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 38 kişi de yaralandı. Dehşete düşüren kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Küçükçekmece Sefaköy'de metrobüs kazası meydana geldi. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 2'si ağır 38 kişi de yaralandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

SEFERLER TAMAMEN DURDU

Bu arada kazada yara almadan kurtulan yolcular, metrobüs yolunda yürüyerek duraklara ulaşmaya çalışıyor. Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamazken, uzun araç kuyruğu ve yolcu yoğunluğu oluştu.

Olay yerinden kareler;

İstanbul'da 10 kişinin yaralandığı metrobüs kazası kamerada

İstanbul'da 10 kişinin yaralandığı metrobüs kazası kamerada

İstanbul'da 10 kişinin yaralandığı metrobüs kazası kamerada

İstanbul'da 10 kişinin yaralandığı metrobüs kazası kamerada

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Küçükçekmece İstanbul İstanbul 3-sayfa İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (18)

ENVER BÜYÜK:

Ekrem çalışıyor her şey çok güzel oluyor

87
134
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Gökhan Paytoncu:

imamoglu harika işler yapıyor

77
114
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Uğur Seçkin:

İstanbul üzerine bi Lanet yerleşti. Heryer çile her yer döküntü, kimse huzurlu mutlu değil ya!

113
41
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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Ehliyeti olan şoför oluyor.

56
5
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Ümit Onur:

Beceriksizlikte şampiyonlar ligindeyiz. Hayaller paris gerçekler İSTANBUL

46
12
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ARSLANOĞLU Hakan:

Kafa kafaya çarpışsalarmış çok ölen olurdu. Allah korumuş.

51
1
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Çetin Sabuncuoğlu:

Neye çrptığı anlaşılmıyor

15
4
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Tunc:

Kazanın büyük sebebi soldan ilerleyen metrobüsün sağ tarafa fazla yaklaşması olduğunu düşünüyorum. Çünkü yandan vuruyor.

15
1
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Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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