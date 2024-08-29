İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 38 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada

Küçükçekmece Sefaköy'de metrobüs kazası meydana geldi. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 2'si ağır 38 kişi de yaralandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

SEFERLER TAMAMEN DURDU

Bu arada kazada yara almadan kurtulan yolcular, metrobüs yolunda yürüyerek duraklara ulaşmaya çalışıyor. Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamazken, uzun araç kuyruğu ve yolcu yoğunluğu oluştu.

Olay yerinden kareler;