İstanbul'da 1 Yaşındaki Çocuk 9. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

İstanbul'da 1 Yaşındaki Çocuk 9. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti
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Zeytinburnu'nda bir sitenin 9. katından düşen 1 yaşındaki Aden Ronya S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Zeytinburnu'nda bir sitenin 9. katından düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu Sümer Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1 yaşındaki Aden Ronya S., sitenin 9. katından henüz bilinmeyen bir nedenle bahçeye düştü. Küçük kızı gören çevredekiler ilk müdahaleyi yaparak, durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan kız çocuğu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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