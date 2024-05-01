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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Güvenlik Önlemleri

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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis noktalarından geçenlerin üstleri ve bavulları arandı. Toplu taşıma için çeşitli kararlar alınırken, karayolunda trafiğe kapatılacak yollarda kısıtlama saat 04.00'te, deniz ve raylı sistem için kısıtlama ise saat 05.30'da başladı. İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapatıldı. İl genelinde 264 noktada toplam 42 bin 434 polisin görev yaptığı öğrenildi.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis noktalarından geçenlerin üstleri ve bavulları arandı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Toplu taşıma için çeşitli kararlar alınırken, karayolunda trafiğe kapatılacak yollarda kısıtlamanın saat 04.00'te, deniz ve raylı sistem için kısıtlama ise saat 05.30'da başladı. İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapatıldı. İl genelinde 264 noktada toplam 42 bin 434 polisin görev yaptığı öğrenildi.

Polis noktalarından geçenler arandı, polis bariyer oluşturdu

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı noktalardan geçenlerin üstleri arandı. Taksim, Mecidiyeköy, Tarlabaşı, Saraçhane'de gibi noktalarda oluşturulan polis noktalarından geçenlerin bavulları ve üstleri arandı. Saraçhane Bozdoğan Kemeri'nin önünde dizilen çok sayıda polis, bariyer oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kısıtlama İstanbul 1 Mayıs 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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