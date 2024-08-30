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İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi için tutuklama talebi

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İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul'da 1 kişinin hayatını kaybettiği metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınanlardan 5'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine isyan etti.

METROBÜS KAZASINDA 1 KİŞİ CAN VERDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün Sefaköy mevkisinde karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin soruşturması sürüyor. Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilen 8 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı.

İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi tutuklandı

5 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Cumhuriyet savcısı, metrobüs sürücüsü D.M.Ç ve denetim amiri Ş.Y'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi, haklarında "taksirle yaralamaya ve ölüme neden olma" suçundan tutuklama talep ederek sulh ceza hakimliğine gönderdi. Diğer 3 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi tutuklandı

NE OLMUŞTU

Küçükçekmece'de dün sabah saatlerinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 51 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından gözaltına alınan 4 kişiden 2'si ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. Diğer 2 kişi ise adliyeye sevk edilmişti.

İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında, yol bakım çalışmasında görev yapan metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi ile yol bakım onarım müdürlüğünde görevli müdür ve müdür yardımcısı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 6 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Küçükçekmece İstanbul 3-sayfa 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Yavuz Kılıçoğlu:

Bu 3. dünya ülkesinde yaşadığımızın net göstergesi . 2018 Tekirdağ Çorlu tren kazası 25 kişi öldü 300 den fazla yaralı 1 kişi bile tutuklanmadı , yargılanmadı . İstanbulda 1 kişi öldü 5 kişi tutuklandı . Allah bize yardım etsin bu yönetimde yaşadığımız için

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ekrem celebi :

en azından burda barı adalet işlesin

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