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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 31'e yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı