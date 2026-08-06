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Özkök, 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturmasında ifade verdi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, katıldığı bir programdaki sözleri nedeniyle hakkında ’Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan resen soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök ifade vermek için adliyeye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, katıldığı bir programdaki sözleri nedeniyle hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök ifade vermek için adliyeye geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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