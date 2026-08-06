Özkök, 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturmasında ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, katıldığı bir programdaki sözleri nedeniyle hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök ifade vermek için adliyeye geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı