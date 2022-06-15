İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP'li milletvekili Saliha Aydeniz'in Kadıköy'de izinsiz yürüyüş sırasında polis memuruna yumruk atma gerekçesi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP'li milletvekili Saliha Aydeniz'in Kadıköy'de izinsiz yürüyüş sırasında polis memuruna yumruk atma gerekçesi ile hazırlanan soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP'li milletvekili Saliha Aydeniz'in Kadıköy'de izinsiz yürüyüş sırasında polis memuruna yumruk atma gerekçesi ile hazırlanan soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Saliha Aydeniz Cumhuriyet Kadıköy 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP'li milletvekili Saliha Aydeniz'in Kadıköy'de izinsiz yürüyüş sırasında polis memuruna yumruk atma gerekçesi... - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.