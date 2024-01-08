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İstanbul Çatalca'da Aç Kalan Domuzlar Bir Siteye Girdi

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İstanbul Çatalca'da aç kalan domuzlar, bir siteye girdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Domuzlar, ilçe merkezinde dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

İstanbul Çatalca'da aç kalan domuzlar bir siteye girdi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çatalca Ferhatpaşa Mahallesinde dün saat 14.00'te ormanda yiyecek bulamayan domuzlar ilçe merkezine inerek bir siteye girdi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında sitede bahçesinde bir süre dolaşan domuz sürüsü, ardından ilçe merkezinin farklı noktalarında dolandıktan sonra gözden kayboldu. Domuzların ilçenin bir çok noktasında gezme anları vatandaş kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, domuzların bir sitenin kapısını zorladığı ve giremeyince hızla uzaklaştığı yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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