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İstanbul Büyükçekmece'de otomobille çarpışan 32 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü

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İstanbul Büyükçekmece'de dün akşam otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 32 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücü kurtulamayarak hayatını kaybetti; otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul Büyükçekmece'de motosiklet ve otomobil çarpışması sonucu yaşanan kazada, 32 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 22.30 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Çatalca Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. B.V. idaresindeki 34 RAE 274 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Emre Çolpan(32) isimli sürücünün kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucunda Çolpan ağır yaralanarak çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çolpan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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