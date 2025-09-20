İstanbul Boğazı'nda kaza yapan 'ARTVİN' isimli gemi Sarıyer'e getirildi

İstanbul Boğazı'nda 12 kişinin yaralandığı kazaya karışan "ARTVİN" isimli kuru yük gemisi Sarıyer Büyükdere iskelesi mevkiine getirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'nda Üsküdar açıklarında meydana gelmişti. "ARTVİN" isimli kuru yük gemisi ile "KAMİL SAYIN"isimli yolcu vapuru çarpışmış ve 12 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri olaya hızlıca müdahale etmiş; yaralılar ve yolcuların tahliyesi sağlanmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gemi ve yolcu motorunun 2 kaptanı gözaltına alınmıştı.

"ARTViN" isimli kuru yük gemisi Sarıyer Büyükdere'de

ARTVİN isimli kuru yük gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü koordinesinde Büyükdere'ye getirildi ve açığa yanaştırıldı. KAMİL SAYIN isimli yolcu vapurunun ise Üsküdar'daki Harem İskelesi'ne yanaştırıldı. - İSTANBUL