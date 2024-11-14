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İstanbul Boğazı'nda Yasa Dışı Avcılık Suçüstü Yakalandı

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Sahil Güvenlik ekipleri, İstanbul Boğazı'nda yasa dışı avcılık yapan şahısları yakalayarak 157 bin 485 TL para cezası kesti. Olayda el konulan tekneler ve balıklar mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı ile yediemin limanına teslim edildi.

İstanbul Boğazı'nda yasa dışı avcılık yapanlar suçüstü yakalandı

Yasa dışı avcılık yapanlara 157 bin 485 TL para cezası

İSTANBUL - Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri İstanbul Boğazı'nda yasa dışı avcılık yapan şahısları suçüstü yakaladı. Şahıslara toplam 157 bin 485 TL para cezası kesilirken, tekneye ve 22 kasa küçük boyda balığa el konuldu.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri 12 Kasım günü İstanbul Boğazı'nda yasa dışı su ürünleri avcılığı yapan teknelere yönelik denetim yaptı. Denetim sırasında Beykoz Keçilik koyu önlerinde bir teknenin yasa dışı trol ağları ile su ürünleri avcılığı yaptığı ve Rumelifeneri Balıkçı Barınağına intikal ettiği görüldü. Bunun üzerine Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığı bot personeli denizden Rumelifeneri Balıkçı Barınağına giderek yasa dışı avcılık yapan şahısları tespit etti. Şahıslara toplam 157 bin 485 TL para cezası kesildi. Yapılan denetim çerçevesinde yasa dışı trol avcılığında kullanılan 10,2 metre boyunda tekne, 2 adet trol kapısı, 1 adet trol ağı, 1 adet ırgata, 22 kasa küçük boyda balığa el konuldu.

Öte yandan, el konulan bu istihsal vasıtaları İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı alınarak yediemin limanına teslim edildi.

İstanbul Boğazı'nda Yasa Dışı Avcılık Suçüstü Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZÖHRE ALAGÖZ - 3.Sayfa
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