Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında yeni yılın ilk zirvesi! Masada kritik konular vardı

Yeni yılın ilk zirvesi! Görüşme biter bitmez peş peşe ayrıldılar
Özgür Özel'in büyük sürprizi 'iktidara kırmızı kart' çıktı

Saat verip "Bekleyin" diyen Özel'in sürprizi elindeki kartmış
Bağcılar'ın yeni Belediye Başkanı Yasin Yıldız oldu

İstanbul'un 750 bin nüfusluk ilçesinde belediye başkanı değişti
ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? İşte olan biteni en iyi özetleyen görüntü

ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? Nedeni bu videoda gizli

İstanbul Boğazı'nda Polisin Teknesinin Dalgasıyla Denize Düşen Balıkçı Ölümden Döndü

İstanbul Boğazı'nda Polisin Teknesinin Dalgasıyla Denize Düşen Balıkçı Ölümden Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Boğazı'nda, deniz polisinin oluşturduğu dalga nedeniyle teknesinden düşen balıkçı Alpaslan Şahin, ciddi bir kaza atlattığını ve boğulma tehlikesi yaşadığını anlattı. Sırtında 19 platin olduğu için hayatta kaldığını belirten Şahin, bu olayın sonrasında korkulu anlar yaşadığını ifade etti.

İstanbul Boğazı'nda seyreden deniz polisinin teknesinin oluşturduğu dalga nedeniyle teknesinden denize düşen balıkçı yaşadıklarını anlattı. Balıkçı Alpaslan Şahin, ameliyatlı olduğunu ve ölümden döndüğünü söyledi.

İstanbul'da yaşanan olayda, iddiaya göre boğazda seyreden bir deniz polisi teknesinin oluşturduğu dalgalar, boğazda yan yana bulunan balıkçı teknelerine vurdu. Dalga nedeniyle sallanan teknede bulunan balıkçı Alpaslan Şahin dengesini kaybederek denize düştü. Şahin, sırtında 19 platin bulunduğunu ve boğulma tehlikesi atlattığını ifade etti.

"Ölümden döndüm"

Denize düşen balıkçı Alpaslan Şahin, "Balık tutuyordum, bir anda bir polis motoru arkamızdan geçti. Ona doğru döndüm dalgasını almak için ama farkına varamadım tekne dönmüş. O an sert dalgayla birlikte sırt üstü denize düştüm. Hiçbir şey yapamadım. Videoda gözüküyor. Balıkçı arkadaşıma seslendim, zor bir şekilde çıktım. Kıyafetim ıslanmıştı yani ölümden döndüm desem yeridir. 2-3 kere su yuttum, son hamlede geldi elimi tuttu. Tutmasaydı ölmüştüm. Ben omurgamdan ameliyatlıyım, 19 tane platin var. Allah'a şükür onlara da bir şey olmadı" dedi.

"Balıkçı teknelerini çekmek isterken bu talihsiz kazayı çektim"

Profesyonel fotoğrafçı Cihan Erişikoğlu ise, "Profesyonel fotoğraf ve video çekiyorum. Dün öğlen 13.00 saatlerinde deniz manzarası çekmeye Kuleli sahile gittim. Bebek sahilinden deniz polisinin hızlı bir şekilde balıkçıların üzerine gittiğini gördüm. Dalgada balıkçı tekneleri güzel çıktığı için onları çekmek istedim. Onları çekerken de bu talihsiz kazayı çekmiş buldum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türkiye'ye de araç satan dev otomotiv firmaları derin krize girdi
img

İşte geleceğin en garanti meslekleri! İşsiz kalmaları mümkün değil
img

Fenerbahçe'den Türk futbol tarihine geçecek teklif
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teröristbaşı Öcalan'ın evlenmek istediği iddiasına DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ın evlilik iddiası sonrası art arda açıklamalar
7 maç oynayıp 1 gol attığı takımda 120 milyon euro kazandı

7 maç oynayıp 1 gol attığı takımda 120 milyon euro kazandı
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!
Türk savaş gemilerini görünce harekete geçtiler

Türk savaş gemilerini görünce harekete geçtiler
Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti

Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti

Son Dakika Haberleri

Adana ASKİ su kesintisi! 9-10 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 9-10 Ocak Dikili, Çiğli, Çeşme su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yasin Yıldız kimdir? Yeni Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız kimdir? Siyah Kalp 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 9-10 Ocak Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hakkari'de deprem mi oldu 9 Ocak Perşembe? Deprem nerede oldu? SON DAKİKA DEPREMLER! Siyah Kalp CANLI izle! 9 Ocak Perşembe Siyah Kalp 16. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 9-10 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 9-10 Ocak Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Ocak Pendik, Ümraniye, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hükümet Kadın filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hükümet Kadın filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.