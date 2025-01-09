İstanbul Boğazı'nda Polisin Teknesinin Dalgasıyla Denize Düşen Balıkçı Ölümden Döndü

İstanbul Boğazı'nda seyreden deniz polisinin teknesinin oluşturduğu dalga nedeniyle teknesinden denize düşen balıkçı yaşadıklarını anlattı. Balıkçı Alpaslan Şahin, ameliyatlı olduğunu ve ölümden döndüğünü söyledi.

İstanbul'da yaşanan olayda, iddiaya göre boğazda seyreden bir deniz polisi teknesinin oluşturduğu dalgalar, boğazda yan yana bulunan balıkçı teknelerine vurdu. Dalga nedeniyle sallanan teknede bulunan balıkçı Alpaslan Şahin dengesini kaybederek denize düştü. Şahin, sırtında 19 platin bulunduğunu ve boğulma tehlikesi atlattığını ifade etti.

"Ölümden döndüm"

Denize düşen balıkçı Alpaslan Şahin, "Balık tutuyordum, bir anda bir polis motoru arkamızdan geçti. Ona doğru döndüm dalgasını almak için ama farkına varamadım tekne dönmüş. O an sert dalgayla birlikte sırt üstü denize düştüm. Hiçbir şey yapamadım. Videoda gözüküyor. Balıkçı arkadaşıma seslendim, zor bir şekilde çıktım. Kıyafetim ıslanmıştı yani ölümden döndüm desem yeridir. 2-3 kere su yuttum, son hamlede geldi elimi tuttu. Tutmasaydı ölmüştüm. Ben omurgamdan ameliyatlıyım, 19 tane platin var. Allah'a şükür onlara da bir şey olmadı" dedi.

"Balıkçı teknelerini çekmek isterken bu talihsiz kazayı çektim"

Profesyonel fotoğrafçı Cihan Erişikoğlu ise, "Profesyonel fotoğraf ve video çekiyorum. Dün öğlen 13.00 saatlerinde deniz manzarası çekmeye Kuleli sahile gittim. Bebek sahilinden deniz polisinin hızlı bir şekilde balıkçıların üzerine gittiğini gördüm. Dalgada balıkçı tekneleri güzel çıktığı için onları çekmek istedim. Onları çekerken de bu talihsiz kazayı çekmiş buldum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL