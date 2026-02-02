Haberler

İstanbul Boğazı'nda demiri dolanan kargo gemisi, Büyükdere Liman'ına demirlendi

İstanbul Boğazı'nda demiri dolanan kargo gemisi, Büyükdere Liman'ına demirlendi
İstanbul Boğazı'ndan geçerken demiri bilinmeyen bir cisme dolanan San Marino bayraklı kargo gemisi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından güvenli bir şekilde Büyükdere Limanı'na demirlendi.

İstanbul Boğaz'ında demiri dolanan kargo gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince Büyükdere Liman'ına demirlendi

Çayırova'dan kalkan ve Bulgaristan'ın Burgas Limanı'na gitmek için İstanbul Boğazı'ndan geçen San Marino bayraklı 108 metrelik kargo gemisi Lady Sham akşam saatlerinde boğaz geçişi esnasında demirlerinin henüz bilinmeyen bir cisme dolanması sonucu Rumeli Kavağı açıklarında sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sürüklenen gemi kurtarma botlarına halat vermedi. Ekipler tarafından çekilen gemi güvenli bir şekilde Büyükdere Liman'ına demirletildi.

Öte yandan geminin boğazda sürüklenme anları gemi takip sisteminde anbean görüldü. - İSTANBUL

