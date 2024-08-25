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İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı

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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, "SREDINA" isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı. Geminin Romanya'dan Libya'ya seyir halinde olduğu öğrenildi.

Romanya'dan Libya'ya giden 171 metre boyundaki "SREDINA" isimli tankerin Poyrazköy açıklarında makine arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü ve geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı.

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde Romanya'dan yola çıkan "SREDINA" isimli tanker makine arızası yaptı.

İstanbul Boğazı gemi trafiği, SREDINA isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı

EKİPLER BÖLGEDE

Konuyla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Romanya'dan Libya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde makine arızası yapan 171 metre boyundaki tanker için; KURTARMA-7, KURTARMA-10 ve KURTARMA-17 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde makine arızası yapan 171 metre boyundaki tanker için; KURTARMA-7, KURTARMA-10 ve KURTARMA-17 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi." denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Boğazı Denizcilik İstanbul Romanya 3-sayfa Libya Denizcilik Ulaşım İstanbul 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

Tekin Avci:

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