Eğlence mekanı çıkışına kadınlarla çalışanlar arasında kavga! O anlar kamerada

İstanbul Beylikdüzü'nde bir eğlence mekanının çıkışında bilinmeyen bir nedenle mekan çalışanları ile yabancı uyruklu iki kadın arasında kavga çıktı. Kameralar tarafından kaydedilen olayda taraflar birbirine tekme, tokat ve duba ile saldırdı.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir eğlence merkezinin çıkışında yabancı uyruklu iki kadın ile çalışanlar arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. Olayda dubalar havada uçuşurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Olay, dün gece saatlerine Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir eğlence mekanının çıkışında bilinmeyen bir nedenle mekan çalışanları ile yabancı uyruklu iki kadın arasında kavga çıktı.

TEKME TOKAT KAVGA

Taraflar birbirine tekme, tokat ve duba ile saldırdı. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.