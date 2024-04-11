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İstanbul Beylikdüzü'nde eğlence mekanı çıkışında kadınlar arasında kavga çıktı

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İstanbul Beylikdüzü'nde bayramın ilk günü akşam saatlerinde eğlence mekanı çıkışında kadınlar arasında çıkan kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanı çıkışında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, alkollü eğlence mekanı çıkışında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonrası kadınlar birbirine tekme tokat vurmaya başladı. Yaşanan kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken olay, tarafların ayrılmasıyla son buldu.

Saçlarını tutup çekti

Yaşanan kavga anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kadınların birbirine tokat atıp saçlarını çekmeleri ve çevredekilerin araya girmesi yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beylikdüzü İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

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