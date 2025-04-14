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İstanbul Başakşehir'de 880 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Başakşehir'de düzenlenen operasyonda 880 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini açıkladı. 1'i yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul Başakşehir'de 880 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Başakşehir'de 2 araç ve 1 adrese yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 777 adet paket halinde getirilmiş toplam 880 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 7 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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