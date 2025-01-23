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İstanbul Barosu Üyesi Fırat Epözdemir Gözaltına Alındı

İstanbul Barosu Üyesi Fırat Epözdemir Gözaltına Alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir, PKK/KCK ile bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Epözdemir'in HDK mensubu olduğu ve terör örgütüyle irtibatlı olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi olan Fırat Epözdemir gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyet ve mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi olan şüpheli Fırat Epözdemir'in örgütün altyapılanması olan HDK (Halkların Demokratik Kongresi) mensubu olduğuna dair tespitler bulunduğu, geçmiş tarihli gerçekleştirilen operasyonel çalışmalar neticesinde elde edilen dijital materyallerin incelemesinde 2015 yılında oluşturulan 'Diren Cizre' isimli WhatsApp grubunda yer alarak örgütsel faaliyetlere katıldığı tespit edildi.

PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde bayrağını simge eden bez parçasıyla fotoğrafı da tespit edilen şüpheli Epözdemir, yurt dışından İstanbul Havalimanı'na giriş yaptığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Epözdemir'in evi ve avukatlık ofisinde arama işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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