İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi olan Fırat Epözdemir hakkında terör örgütü PKK'nın alt yapılanması HDK'ya üye olduğu ve örgütün propagandasını...
İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi olan Fırat Epözdemir hakkında terör örgütü PKK'nın alt yapılanması HDK'ya üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanmasına başlandı.
İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi olan Fırat Epözdemir hakkında terör örgütü PKK'nın alt yapılanması HDK'ya üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanmasına başlandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa