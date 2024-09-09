Beton mikserinin altında kalan adam feci şekilde can verdi

İstanbul Bakırköy'de beton mikserinin altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

BETON MİKSERİNİN ALTINDA CAN VERDİ

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bakırköy Kartaltepe Mahallesi İncirli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde giden Hakan Bıyık'ın (40) kullandığı elektrikli bisiklet, Fatih T. kontrolündeki 34 KUF 194 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Kaza sonucu beton mikserinin altında kalan Bıyık, olay yerinde hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından beton mikseri sürücüsü Fatih T. gözaltına alındı. Hakan Bıyık'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.