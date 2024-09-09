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Beton mikserinin altında kalan adam feci şekilde can verdi

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İstanbul Bakırköy'de elektrikli bisiklet sürücüsü, beton mikserinin altında kaldı. Ağır yaralanan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul Bakırköy'de beton mikserinin altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

BETON MİKSERİNİN ALTINDA CAN VERDİ

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bakırköy Kartaltepe Mahallesi İncirli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde giden Hakan Bıyık'ın (40) kullandığı elektrikli bisiklet, Fatih T. kontrolündeki 34 KUF 194 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Kaza sonucu beton mikserinin altında kalan Bıyık, olay yerinde hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından beton mikseri sürücüsü Fatih T. gözaltına alındı. Hakan Bıyık'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

umut mergen:

ÖLEN HAKAN BIYIK BENIM ARKADASIMDI BAKIRKOYDE PETSHOPCUYDU ALLAH RAHMET EYLESIN MEKANI CENNET OLSUN 5 YASINDA COCUGU BABASIZ KALDI ÇOK YAZIK ALLAH SABIR VERSIN

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