İstanbul Bakırköy'de Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

İstanbul Bakırköy'de girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy'deki Florya Güneş Plajı'nda yüzmek için denizde giren bir erkek çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden cankurtaran ekipleri ile vatandaşlar, hızla çocuğa ulaşıp denizden çıkardı. Sahil kenarına getirilen çocuğa ekiplerce ilk müdahale uygulanırken, diğer yandan da sağlık ekiplerine haber verildi. Çocuğun yanından ayrılmayan yakınlarını cankurtaran ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Bilinci kapalı olan çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL