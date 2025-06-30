İstanbul Bahçelievler'de Lüks Araç Yangını: 2 Milyon TL Zarar

İstanbul Bahçelievler'de Lüks Araç Yangını: 2 Milyon TL Zarar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler'de motorundaki ses nedeniyle park edilen lüks otomobil alev aldı. Sürücünün yangına müdahale çabaları sonuç vermedi ve araç kullanılamaz hale geldi. Olayda yaklaşık 2 milyon TL zarar oluştu.

İstanbul Bahçelievler'de motorundan ses gelmesi sebebiyle, sürücüsünün taralı alana park ettiği lüks otomobil alev alev yandı. Yangına çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale ederken kullanılamaz hale gelen aracın yandığı o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 23.00 sıralarında İstanbul Bahçelievler Basın Ekspres Yolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yol üzerinde seyir halindeki 34 VL 5500 plakalı otomobilin sürücüsü Ümit Kartal, aracını motorundan ses duyması üzerine Çobançeşme sapağındaki taralı alana park etti. Kaputu açtıktan sonra yükselen alevleri gören Kartal, yangın söndürme tüpü ile müdahale etmeye çalıştı. Yangını gören diğer sürücüler de durup yardım ederken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin de müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülürken lüks araç kullanılamaz hale geldi. Yangın sebebiyle trafik yoğunluğu oluşurken trafik, polis ekiplerince kontrollü şekilde seyretti. Yangın sonrası araç, çekici yardımı ile kaldırıldı.

"Yaklaşık 2 milyon TL bir zararımız var"

Olay ile ilgili konuşan sürücü Ümit Kartal, "Olay bir anda oldu. Aracımla seyir halindeyken motor kısmında bir ses duydum. Aracı sağa çektim. Evcil hayvanım korkmasın diye onu bagaja koydum. Sonrasında kaputtan çıkan alevleri görünce apar topar bagajdan yangın söndürme tüpünü aldım. Bu şekilde müdahale ettik. Duran arabalar yardıma koştu. Her şey 10 dakika içerisinde olup bitti. Arabada herhangi bir problem yok. Bakımlarını zamanında yaptırdım. Birdenbire oldu. Nazar çıktı diyelim. Bize bir şey olmadı. Yardım eden herkesten Allah razı olsun. Bir anda 15 kişi yangına müdahale etti ama kurtaramadık. Arıza tespiti yapacak bir hal yok araçta. Ekipler de hızlı bir şekilde geldi. Hepsine teşekkür ediyorum. Yaklaşık 2 milyon TL bir zararımız var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yılmaz Tunç: İzmir Buca'daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı

Yılmaz Tunç açıkladı! Orman yangınına neden olan kişi yakalandı
Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu

Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu
Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir

Rusya'dan kritik İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Sağanak ve rüzgar bekleniyor

Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UTTS cihazının montajı için son 2 gün! Taktırmayana 140 bin liraya kadar ceza

2 gün kaldı, bunu yapmayana 140 bin TL ceza var
İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler

İsrail sürgün haritasını yayımladı! Mahalleleri tek tek işaretlediler
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin beklediği güzel haberleri art arda sıraladı
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı

Kamikaze drone, Rus askerini tuvalette yakaladı! Sonrası korkunç
İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu

İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
Pakistan'da şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü

Şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü
Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi

Bir kötü haber de İzmir'den! Alevler kısa sürede her yanı sardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.