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İstanbul Bağcılar'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

İstanbul Bağcılar'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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İstanbul Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde motosikletli şüpheliler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri şüphelileri arıyor.

İstanbul Bağcılar'da motosikleti iki şüpheli tarafından sokak üzerindeki iki kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, diğer kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 514. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz motosikletli iki şahıs, sokak üzerindeki iki kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası şüpheliler motosikletleriyle kaçarken iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Seydaş Şan (22) hayatını kaybederken, A.C.S'nin (22) ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Sokaktaki bir marketin camı da silahlı saldırı sebebiyle isabet alırken, emniyet güçleri sokak üzerinde güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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