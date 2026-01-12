Haberler

Bağcılar'da kar yağışı başladı

Bağcılar'da kar yağışı başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Bağcılar'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Vatandaşlar, işlerine gitmek için kar altında yürümeye çalıştı.

İstanbul Bağcılar'da kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Bağcılar'da etkili olan kar yağışın sabah işlerine gitmeye çalışan bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle ilerledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'tan İran sürprizi: Nükleer konusunda müzakere için beni aradılar

Trump duyurdu! Kaosa sürüklenen İran'dan sürpriz teklif
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapay zeka skandalı: Ünlü müzisyeni yanlışlıkla cinsel suçlu ilan etti

Yapay zeka hayatını kabusa çevirdi: Google'dan korkunç hata!
Maliye, 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı

Bakan Şimşek düğmeye bastı! Bu hileyi yapanlara resmen ceza yağdı
Avustralya'dan vatandaşlarına kritik çağrı: Bir an önce İran'ı terk edin

Bir ülke vatandaşları için harekete geçti: Hemen İran'ı terk edin
Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek

Ankara'da trafik için referanduma gidiliyor! İşte halka sorulacak soru
Yapay zeka skandalı: Ünlü müzisyeni yanlışlıkla cinsel suçlu ilan etti

Yapay zeka hayatını kabusa çevirdi: Google'dan korkunç hata!
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: 'İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım'

Gözaltı sonrası Roma'dan konuştu! Türk basınını şikayet etti
Milyoner'de Messi sorusu 450 bin TL'den etti

Milyoner'de Messi sorusu 450 bin TL'den etti