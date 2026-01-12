Bağcılar'da kar yağışı başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Bağcılar'da etkili olan kar yağışın sabah işlerine gitmeye çalışan bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle ilerledi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa