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İstanbul Bağcılar'da Berber Dükkanına Silahlı Saldırı

İstanbul Bağcılar'da Berber Dükkanına Silahlı Saldırı
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Bağcılar'da bir berber dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda dükkan sahibi ağır yaralandı. Olay sonrası polis, şüpheliler için arama çalışmalarına başladı.

İstanbul Bağcılar'da berber dükkanına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda iş yeri sahibi ağır yaralanırken polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, gece saatlerinde İstanbul Bağcılar Kemal Paşa Mahallesi Hacı Bektaşi Veli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bulunan bir berberin önüne yaya olarak gelen şüpheliler, dükkana defalarca ateş etti. Saldırı sonrası şüpheliler koşarak kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda dükkanda bulunan iş yeri sahibi Mehmet K. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde çalışma yaptı. Polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan berber dükkanının yaklaşık bir hafta önce de iş yeri sahibinin husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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