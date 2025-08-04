İstanbul Avcılar'da Trafik Kazası: Sürücü Elektrik Direğine Çarptı

İstanbul Avcılar'da Trafik Kazası: Sürücü Elektrik Direğine Çarptı
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Avcılar E-5 yan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla refüje çıkarak elektrik direğine çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Avcılar E-5 yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, refüje çıkarak elektrik direğine çarptı. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Avcılar E-5 yan yol Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 FJ 6360 plakalı aracı refüje çıkarak, elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışarak yaralanan kadın sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza sonrası oluşan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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