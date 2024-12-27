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İstanbul Avcılar'da Ruhsatsız Kiralık Apartta Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul Avcılar'da Ruhsatsız Kiralık Apartta Uyuşturucu Operasyonu
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Avcılar'da yapılan polis operasyonunda, ruhsatsız günlük kiralık apartta ele geçirilen kilolarca katkılı tütün şeklinde uyuşturucu madde ile birlikte çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, polis baskınını görünce uyuşturucu maddeleri boş araziye attığı öğrenildi.

İstanbul Avcılar'da 3 katlı ruhsatsız günlük kiralık apart ev olarak kullanılan binadan, Avcılar polisinin nefes kesen operasyonuyla, kilolarca uyuşturucu haline getirilmiş katkılı tütün diye tabir edilen madde ele geçirildi. Binadakiler polisi görünce hassas terazi ve uyuşturucu maddeleri yandaki boş araziye atarken aralarında kadınların da olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri Gümüşpala Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın ruhsatsız apart olarak kullanıldığı ve kimyasal uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine binayı ablukaya alıp takibe başladı. Polis ekipleri dün akşam saatlerinde eve baskın düzenledi.

Polisi görünce uyuşturucuları dışarı attılar

Ekiplerin baskını sırasında bina içerisinde bulunan şüpheli kişilerce uyuşturucu haline getirilmiş "katkılı tütün" diye tabir edilen kilolarca satışa hazır sentetik maddeler, camlardan yan tarafta bulunan araziye atıldı. Arazide bulunan maddelerle birlikte aralarında kadınların da olduğu çok sayıda şüpheli şahıs ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin çok yönlü incelemesi devam ederken gözaltına alınanların uyuşturucu madde ticareti ve kullanımından suç kaydının olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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