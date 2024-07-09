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İstanbul Avcılar'da İşçiye Demir Düşerek Ölüm

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İstanbul Avcılar'da şantiye alanında çalışan bir işçinin kafasına yukarıdan düşen demir nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

İstanbul Avcılar'da şantiye alanında kafasına yukarıdan demir düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde İstanbul Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kampüsün içinde bulunan şantiye alanında Yılmaz Tarhan'ın (50) kafasına çalıştığı esnada yukarıdan demir düştü. Demir Tarhan'ın kafasına saplandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolü sonrası Tarhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri konuyla ilgili ilgili çalışma yaparken, adamın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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