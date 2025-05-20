İstanbul Avcılar'da Balık Malzemeleri Satılan İş Yerinde Yangın

İstanbul Avcılar'da 5 katlı bir binanın zemin katındaki balık malzemeleri satılan iş yerinde yangın çıktı. Çevrede paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

Olay, 14.45 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın zemin katında yaşandı. Balık malzemeleri satan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüterek tüm işyerini sardı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine sevk edilirken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, işyerinde soğutma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL