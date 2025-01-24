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İstanbul Arnavutköy'de Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı

İstanbul Arnavutköy'de Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir tekstil firmasına ait depo olarak kullanılan barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Olay sırasında depoda kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir tekstil atölyesinin depo olarak kullandığı barakada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında Arnavutköy Bolluca Mahallesi Sempatik Sokak'taki bir tekstil firmasına ait depo olarak kullanılan barakada yangın çıktı. Alevler kısa sürede barakayı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yangın yeri ve çevresinde güvenlik önlem alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında depoda kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, yangının ilk çıkış anı cep telefonu kameraları ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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