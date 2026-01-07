Haberler

Arnavutköy'de boş binanın çatısı alevlere teslim oldu

Arnavutköy'de iki katlı boş bir yapının çatısında çıkan yangın, çevre sakinlerinde paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Arnavutköy'de boş olduğu öğrenilen iki katlı bir yapının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere teslim olan çatı, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, Arnavutköy'ün Taşoluk Mahallesi Harmandere Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir yapının çatısında çıktı.

İçerisinde kimsenin yaşamadığı belirtilen binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevrede korku ve paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatının alev alev yandığı anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
