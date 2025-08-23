İstanbul Arnavutköy'de 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

İstanbul Arnavutköy'de 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, ekiplerin yaptıkları soğutma çalışmaları havadan görüntülendi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Güzergah Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede müdahaleye başladı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin yaptıkları soğutma çalışmaları havadan görüntülenirken, can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangın sonrası binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500
