İstanbul-Ankara yolunda kaza yapan araç takla attı: 1 yaralı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'dan Ankara'ya seyahat eden araç Cankurtaran mevkiinde kaza yaparak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul-Ankara otoyolunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ankara'ya gelmek için yola çıkan Engin Doğan yönetimindeki Fransa plakalı araç, seyir halindeyken önünde bulunan başka bir araç ile temas etti. Gerçekleşen temasın ardından Engin Doğan, aracın hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan Doğan hakimiyetindeki araç yoldan çıkarak defalarca takla attı. Yoldan geçenlerin durarak ekiplere haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Doğan hastaneye sevk edildi. - ANKARA