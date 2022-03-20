İstanbul-Ankara yolunda kaza yapan araç takla attı: 1 yaralı - Haberler

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İstanbul-Ankara yolunda kaza yapan araç takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul-Ankara yolunda kaza yapan araç takla attı: 1 yaralı

İstanbul'dan Ankara'ya seyahat eden araç Cankurtaran mevkiinde kaza yaparak takla attı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'dan Ankara'ya seyahat eden araç Cankurtaran mevkiinde kaza yaparak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul-Ankara otoyolunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ankara'ya gelmek için yola çıkan Engin Doğan yönetimindeki Fransa plakalı araç, seyir halindeyken önünde bulunan başka bir araç ile temas etti. Gerçekleşen temasın ardından Engin Doğan, aracın hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan Doğan hakimiyetindeki araç yoldan çıkarak defalarca takla attı. Yoldan geçenlerin durarak ekiplere haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Doğan hastaneye sevk edildi. - ANKARA

İstanbul-Ankara yolunda kaza yapan araç takla attı: 1 yaralı

İstanbul-Ankara yolunda kaza yapan araç takla attı: 1 yaralı

İstanbul-Ankara yolunda kaza yapan araç takla attı: 1 yaralı

İstanbul-Ankara yolunda kaza yapan araç takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul, Tragger, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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