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İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Önünde Araç Ateşe Verildi

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İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde bir şahıs, aracını ateşe verdi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önüne aracıyla gelen bir şahıs, cadde ortasında otomobilinden inerek aracını ateşe verdi. Araç kısa sürede alev topuna döndü.

Olay saat 13.00 sıralarında İstanbul Anadolu Adalet sarayı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GPR 100 plakalı araç sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle adliye önüne geldiği esnada cadde ortasında otomobilinden inip aracını ateşe verdi. Araç kısa sürede alev topuna döndü. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse çıkan yangına müdahale etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç kullanamaz hale geldi. Aracın alevlere teslim olduğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arabasını adliye önünde yakan ve ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan şahıs, "Adalet olmadığı için. Ben yurtdışından geliyorum, benim başıma bir olay gelmiş. 2 sene kesilmiş cezam var. Başıma gelen olayları anlatıyorum, inanmıyorlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

istanbul Olaylar 3-sayfa Güncel Hukuk

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