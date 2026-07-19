İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'da camiyi ateşe verdi

İsrailli yerleşimciler, gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'daki Tuvani köyünde bir camiyi ve Filistinlilere ait iki evi ateşe verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. İsrailli yerleşimciler, gece saatlerinde El Halil kentinin güneyindeki Tuvani köyünde bir camiyi ve Filistinlilere ait iki ev ile bir aracı ateşe verdi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde caminin dış duvarına Davut Yıldızı çizildiği görüldü.

Olayda yaralanan olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. - EL HALİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı