İsrailli Askerlerin Hapis Cezası Hafifletildi

Gazze'de savaşmayı reddettikleri için itaatsizlikten hapis cezasına çarptırılan Nahal Tugayı'na bağlı 3 İsrailli askerin cezalarının hafifletildiği bildirildi. Uzun bir süre üslerinde kalarak psikolojik destek alacak askerlerin, cephe dışında görevlendirileceği açıklandı.

3 İsrailli askerin Gazze'de yeniden savaşmayı reddettikleri için hapis cezasına çarptırılmasına yönelik tepkiler İsrail ordusuna geri adım attırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Nahal Tugayı'na bağlı askerlere "itaatsizlik" gerekçesiyle verilen hapis cezasının hafifletildiği bildirildi. Nahal Tugayı komutanının 3 askerle bir araya gelerek iddialarını dinlediği belirtilerek, "Tugay komutanı savaşta gösterdikleri çabalar için askerlere takdirlerini iletirken, savaş zamanlarında askerlerin disiplini korumalarının ve görevlerini yerine getirerek cephede savaşmalarının beklendiğini vurguladı" denildi. "Benzersiz koşullar göz önüne alınarak" askerlerin hapis cezasının hafiflettiği kaydedilen açıklamada, bunun yerine askerlerin uzun bir süre üslerinde kalmalarına karar verildiği aktarıldı. Cephe dışında görevlendirilmesi planlanan askerlerin, komutanları ve ruh sağlığı uzmanlarından destek alacağı ve tedavi göreceği ifade edildi.

Hapis cezası tepkilere yol açmıştı

IDF'nin Nahal Tugayı'nda görevli 3 asker, silah arkadaşlarının cephede öldürülmesi nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadıklarını gerekçe göstererek Gazze'deki savaşa geri dönmeyi reddetmişti. IDF'nin askerleri "itaatsizlik" gerekçesiyle hapis cezasına çarptırması İsrail kamuoyunda tepkilere yol açmıştı. - TEL AVİV