İsrail, Yemen'in Başkenti Sana'ya Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, başkent Sana'da İran destekli Husilere ait askeri bir tesisi hedef alan hava saldırısını duyurdu. Saldırının can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

İsrail, Yemen'e hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu, başkent Sana'da İran destekli Husilere ait askeri bir tesisin hedef alındığını açıkladı. İsrail ordusu, "IDF, Gazze'de Hamas'a karşı operasyonlarını yoğunlaştırmanın yanı sıra Husi rejimine karşı güçlü bir şekilde hareket ediyor ve İsrailli sivillere yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Saldırıdaki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. İsrail'in en son 24 Ağustos'ta başkent Sana'ya düzenlediği hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 86 kişi de yaralanmıştı. - TEL AVİV

