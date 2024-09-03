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İsrail ordusunda istifa depremi! Soykırıma imza atan komutan görevi bıraktı

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İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai'nin 'kişisel nedenlerden' dolayı istifa ettiği açıklandı. Gazze'deki soykırımın saha sorumlusu olarak anılan Yadai'nin yerine kimin geçeceği henüz belli değil.

Son 3 yıldır İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Tümgeneral Tamir Yadai, istifa etti.

İsrail Ordusu, Tümgeneral Yadai'nin, görevinden "kişisel sebeplerden ötürü" istifa ettiğini duyurdu. İsrail Genelkurmay Başkanı General Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Yadai'nin istifa talebini onayladığı belirtildi.

ORDUDA "ÖNEMLİ POZİSYONLAR" İÇİN ADAYLIĞINI SUNACAK

Tamir Yadai'nin önümüzdeki haftalarda, yerine geçecek bir komutan bulunduğunda görevinden ayrılması bekleniyor. Onun yerine kimin geçeceği henüz belli değil. İsrail ordusu, Yadai'nin şimdilik bu vazifesinden ayrılacağını ve daha sonra orduda "önemli pozisyonlar" için adaylığını sunacağını ekledi.

İsrail ordusunda istifa depremi! Soykırıma imza atan komutan görevi bıraktıİsrail polisi ile bariyerleri aşmak isteyen göstericiler arasında arbede yaşandı

İSRAİL'DE PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Öte yandan; İsrail'de deyim yerindeyse ortalık yangın yeri... Gazze'de 6 esirin cansız bedenine ulaşılması sonrası, rehine aileleri ve savaş karşıtlarının çağrısı üzerine Başbakan Netanyahu'nun istifasını isteyen yüz binlerce İsrailli sokaklara inerek kitlesel eylemler düzenliyor.

Dün akşam da, Tel Aviv kentinde bulunan Savunma Bakanlığı önünde toplanan binlerce İsrailli, Gazze'de ateşkes anlaşmasını imzalamayan Netanyahu'yu ve hükümetini protesto etti. Göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları, Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

İsrail ordusunda istifa depremi! Soykırıma imza atan komutan görevi bıraktı

İsrail ordusunda istifa depremi! Soykırıma imza atan komutan görevi bıraktı

İsrail ordusunda istifa depremi! Soykırıma imza atan komutan görevi bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa İsrail Gazze

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Yorumlar (1)

Aslan Yıldız:

sen istifa etmeyle kurtulabileceginimi sanıyosun

47
2
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