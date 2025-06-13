İsrail Savaş Uçakları İran Hedeflerini Bombaladı

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İsrail Savunma Kuvvetleri, savaş uçaklarının İran'a ait radar ve hava savunma füze rampası ile balistik füzeleri bombaladığını duyurarak, imha edilen hedeflerin görüntülerini paylaştı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail savaş uçaklarının İran'a ait radar ve hava savunma füze rampası ve İran balistik füzelerini bombaladığını anları paylaştı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırısının yankıları devam ederken İsrail ordusu, çok sayıda radar ve hava savunma füze rampasının imha edildiğini açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail savaş uçaklarının, İran'a ait radar ve hava savunma füze rampasının imha edildiğini anları paylaştı.

İsrail ayrıca İran balistik füzelerini bombaladığını açıklayarak ve saldırının görüntülerini yayınladı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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