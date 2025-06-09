İsrail, Özgürlük Filosu'na Ait Yardım Gemisine El Koydu

İsrail, Özgürlük Filosu'na Ait Yardım Gemisine El Koydu
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İsrail, Gazze'ye yardım götüren Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait Madleen gemisine gece baskın düzenleyerek el koydu. Gemide bulunan 12 aktivist arasında Greta Thunberg ve Liam Cunningham da yer alıyor. Aktivistler, sağlık kontrolü için tıbbi muayeneden geçiriliyor.

İsrail'in gece saatlerinde baskın düzenleyerek el koyduğu yardım gemisi Madleen Aşdod Limanı'na ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi kıyılarına doğru ilerlediği sırada gece saatlerinde baskın düzenleyerek el koyduğu ve içerisinde 12 aktivistin bulunduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait yardım gemisi Madleen Aşdod Limanı'na ulaştı. Madleen'e İsrail Donanması'na bağlı bie gemisi tarafından limana kadar eşlik edildi.

İsrailli yetkililer, gözaltına alınan İsveçli aktivist Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham, Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan ile Türk aktivistler Şuayb Ordu ve Yasemin Acar dahil toplam 12 aktivistin sınır dışı edilmek üzere polise teslim edileceğini açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, "Selfie Yatı kısa bir süre önce Aşdod Limanı'na yanaştı. Yolcular şu anda sağlık durumlarının iyi olduğundan emin olmak için tıbbi muayeneden geçiriliyor" ifadelerini kullanarak, gözaltına alınan aktivistlerin gemiden indirildiği anlara ait fotoğraflarını yayınladı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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