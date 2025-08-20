İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 4 yaralı

İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 4 yaralı
Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam eden İsrail ordusu, bir kez daha ülkenin güneyine hava saldırıları düzenledi. Saldırılar sonucunda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

İsrail, Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh bölgesindeki Ansar'a ve Tyre bölgesinde yer alan el-Housh'a hava saldırıları düzenledi.

4 KİŞİ YARALANDI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, el-Housh'a düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 281 kişi hayatını kaybetti, 593 kişi de yaralandı.

