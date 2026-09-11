İsrail ordusu, eski Kassam Tugayları komutanına yönelik suikast görüntülerini paylaştı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 2003 yılında gözaltına alınan ve 2011'de serbest bırakılan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın eski komutanı Farah Hamed'e yönelik suikasta ilişkin görüntüleri paylaştı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde yürürlükteki ateşkese rağmen Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), daha önce tutuklanan ve sonrasında serbest bırakılan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nda komutanlık yapmış olan 43 yaşındaki Farah Hamed'e geçtiğimiz Çarşamba günü suikast düzenledi. İsrail ordusu, bugün saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, Hamed'in Gazze şehrindeki Reşid Caddesi'nde motosikleti ile ilerlediği sırada insansız hava aracından (İHA) fırlatılan mühimmat ile vurulduğu anlar yer aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Kassam Tugayları'nın önde gelen isimlerinden biri olarak değerlendirilen Hamed, geçmişte İsrail askeri hedeflerine yönelik silahlı operasyonlara katılmıştı. İsrail işgal güçleri tarafından 2003 yılında gözaltına alınan Hamed, 7 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve İsrail hapishanelerinde yaklaşık 8 yıl geçirdi. Hamed, 2011 yılının Ekim ayında, esir takası kapsamında serbest bırakıldı ve zorla Gazze Şeridi'ne gönderildi.

Gazze'de can kaybı 73 bin 670'e yükseldi

Hamed'in öldürülmesi, İsrail'in bölgede 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdüğü bir dönemde geldi. Filistin Sağlık Bakanlığına göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı bin 359'a, yaralananların sayısı ise 4 bin 571'e yükseldi. Toplam verilere göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 670'e, yaralananların sayısı ise 174 bin 682'ye yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı