İsrail MOSSAD'a Casusluk Yapan Avukat İstanbul'da Yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmalarda İsrail gizli servisi MOSSAD'a casusluk yaptığı belirlenen avukat Tuğrulhan Dip İstanbul'da yakalandı.

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda, İsrail gizli servisi MOSSAD'a çalıştığı belirlenen ve asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek gözaltına alınmıştı. MİT'in yürüttüğü istihbarata karşı koyma faaliyetleri kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile gerçekleştirilen ortak operasyonda, MOSSAD'a casusluk yaptığı anlaşılan avukat Tuğrulhan Dip de yakalandı. İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi mensubu Faysal Rasheed tarafından yönlendirildikleri anlaşılan Çiçek ve Dip, İstanbul Terörle Mücadele Müdürlüğü'ne getirildi. İstanbul'da belirlenen 3 ayrı adrese yapılan operasyonla yakalanan Dip ve Çiçek, İstanbul TEM Şube'de MİT ve emniyet unsurlarınca çapraz sorguya alındı. Şüphelilerin İsrail'in Ortadoğu politikalarına ve faaliyetlerine muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık faaliyetinde bulundukları aktarıldı. - İSTANBUL