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İsrail, Lübnan'ın güneyine düzenlediği SİHA saldırısında Hizbullah komutanını öldürdü

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İsrail tarafından Lübnan'ın güneyine düzenlenen SİHA saldırısında, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Wissam Tawil öldürüldü. Tawil, İsrail'e karşı çok sayıda saldırıda görev almıştı.

İsrail tarafından Lübnan'ın güneyine düzenlenen SİHA saldırısında, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Wissam Tawil öldürüldü.

İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Lübnan güvenlik kaynakları, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Khirbet Selme'ye düzenlediği SİHA saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Wissam Tawil'in öldürüldüğünü, saldırıda Tawil'in içerisinde bulunduğu aracın hedef alındığını belirtti.

Ölümü Hizbullah tarafından doğrulanan Tawil, 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından öldürülen en üst düzey Hizbullah komutanı olarak kayıtlara geçti. Hizbullah'a 1989 yılında katılan 58 yaşındaki Tawil, İsrail'e karşı çok sayıda saldırıda görev aldı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Lübnan İsrail SİHA Orta Doğu Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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