İsrail, Lübnan'daki Filistin mülteci kampını vurdu

İsrail, Lübnan'daki Ain al-Hilweh Filistin Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Saldırının ardından ölü ve yaralı sayısı henüz belirlenmedi.

İsrail, Lübnan'da bulunan Ain al-Hilweh Filistin Mülteci Kampı'nı vurdu.

İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan basını, İsrail güçlerinin, Filistinlilerin kaldığı Sidon'daki Ain al-Hilweh Mülteci Kampı'na kampına iki hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıdaki, ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor. - BEYRUT

