İsrail'in Şam'a Düzenlediği Hava Saldırıları Sonrası Yaralıların Kurtarılma Anları

İsrail'in Şam'a Düzenlediği Hava Saldırıları Sonrası Yaralıların Kurtarılma Anları
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İsrail'in Şam'a Düzenlediği Hava Saldırıları Sonrası Yaralıların Kurtarılma Anları
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İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırılarında yaralılara müdahale eden Beyaz Baretliler olay anlarına dair görüntüleri paylaştı. Saldırılar sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırılarda, yaralananlara müdahale anları ortaya çıktı.

Beyaz Baretliler olarak da bilinen Suriyeli sivil savunma kuruluşu, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırılarının ardından yaralılara müdahale ettikleri anlara ait görüntüleri paylaştı. Beyaz Baretliler, "Kurtarma ekipleri, İsrail'in Şam'daki Emevi Meydanı bitişiğindeki Genelkurmay Başkanlığını hedef alan hava saldırılarının ardından yaralıları tahliye ediyor. Hava saldırısında yaralananlardan biri ekiplerimiz tarafından meydandan kurtarılarak tedavi edilmek üzere Muvasat Hastanesi'ne götürüldü" dedi.

İsrail'in başkent Şam ve Dera kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 28 de kişi yaralanmıştı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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