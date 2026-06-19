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İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı 47'ye yükseldi

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in güney Lübnan'a düzenlediği hava ve topçu saldırılarında ölü sayısının 47'ye, yaralı sayısının ise 97'ye çıktığını açıkladı. Ateşkes haberlerine rağmen saldırılar devam ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bu gece Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere yönelik başlattığı hava saldırıları ve topçu atışları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in savaşın sona erdirilmesi amacıyla ABD ile İran arasındaki varılan mutabakata rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in bu gece saatlerinde ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesinin yanı sıra çeşitli bölgelere yönelik başlattığı hava saldırıları ve topçu atışları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye, yaralananların sayısının ise 97'ye yükseldiği belirtildi. En büyük can kaybının, 9 kişinin öldüğü ve 14 kişinin yaralandığı Harouf'ta yaşandığı kaydedildi.

Bakanlık ayrıca, İsrail'in ülkeye yönelik yoğun saldırılarını başlattığı 2 Mart tarihinden bu yana yaşanan toplam can kaybının 3 bin 980'e yükseldiğini bildirdi.

Hizbullah-İsrail arasında ateşkese sağlanmıştı

Adı açıklanmayan bir ABD'li yetkili, İsrail ve Hizbullah'ın bugün yerel saatle 16.00'da başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştığını söylemişti. ABD'li yetkili, Hizbullah ve İsrail'in ABD ile Katarlı müzakerecilerin ve İran'ın yardımıyla anlaşmaya vardığını dile getirerek, "Bugün erken saatlerde yaşanan karşılıklı saldırıdan sonra İsrail ve Hizbullah'ın şu anda ateşkes halinde olduğunu anlıyoruz" demişti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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