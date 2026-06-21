İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 7 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde ve Rashidieh bölgesinde düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Lübnan'ı hedef almaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre; Bekaa Vadisi'ndeki Sohmor köyüne düzenlenen saldırıda biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA, ülkenin güneyindeki Rashidieh bölgesindeki saldırılarda Filistin uyruklu iki kişinin öldüğünü bildirdi.

Müzakerelerin ana konusu Lübnan

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance bugün İsviçre'de yapılacak olan ABD ile İran arasındaki barış müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Nükleer mesele konusunda ve Lübnan'daki ateşkes meselesinde ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyorum. Bana göre odaklanacağımız iki büyük konu bunlar olacak" demişti.

Trump, İsrail'in saldırılarını kontrol altına alabileceğini söylemişti

ABD Başkanı Donald Trump ise dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilişkisinin nasıl olduğu yönündeki soruya, "Güzel, ancak biraz mantıklı davranmasını sağlamalıyız" cevabını vermişti. "İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kontrol altına alabilecek misiniz?" sorusu üzerine ise ABD Başkanı Trump, "Evet, alabileceğim. Bana çok büyük saygı duyuyorlar ve ne dersem onu yapıyorlar. Bunu unutmayın. Eğer Obama döneminde yapılan İran nükleer anlaşmasını sonlandırmamış ve 10 ay önce B-2 bombardıman uçaklarıyla İran'ın nükleer tesislerine saldırmamış olsaydım, bugün İsrail diye bir yer olmazdı" ifadelerini kullanmıştı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı