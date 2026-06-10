Haberler

İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı: 13 ölü, 15 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Tyre ve çevresine düzenlediği saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana toplam can kaybının 3 bin 696'ya yükseldiğini açıkladı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Tyre ve çevresine düzenlediği saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'a başlattığı saldırılardan bu yana toplam can kaybının 3 bin 696'ya yükseldiğini açıkladı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını giderek yoğunlaştırıyor. Lübnan Ulusal Haber Ajansı, İsrail'in güneydeki Tyre bölgesi ve çevresine saldırılar gerçekleştirdiğini, 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını aktardı. Tirdaba kasabasında 9 can kaybı, 7 yaralı, Deir Qanoun El Nahr kasabasında 3 can kaybı ile 3 yaralı, Tyre şehrinde ise 1 can kaybı ile 5 yaralı olduğu belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 2 Mart'ta başlattığı saldırılardan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 696'ya, yaralı sayısının ise 11 bin 413'e yükseldiği ifade edildi. - TYRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi

Beklenen veriler açıklandı! İşte yatırımcıyı üzen altının ilk tepkisi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı

A Milli Takım'da neler oluyor?
'Bebek benden değil' diyerek hamile eşini öldürdü! İşte o kocaya verilen ceza

"Bebek benden değil" diyerek hamile eşini öldürdü! İşte o kocaya verilen ceza
CHP tartışmalarında sanatçılardan peş peşe yasak kararı: Zülfü Livaneli de topa girdi

Zülfü Livaneli de topa girdi: Bestelerimi kullanamaz
Kızının mezarından ayrılmıyordu! Kanserden hayatını kaybetti

Mezarından ayrılmıyordu! Evlat acısına dayanamadı
Fenerbahçe'de Guirassy için anlaşma tamamlandı

Fenerbahçe transferi bitirdi! Kulübüyle de resmen el sıkışıldı
Fenerbahçe'de mazbata törenine damga vuran görüntü

Kulübe adım atar atmaz raconu kesti!