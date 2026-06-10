İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı: 13 ölü, 15 yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Tyre ve çevresine düzenlediği saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'a başlattığı saldırılardan bu yana toplam can kaybının 3 bin 696'ya yükseldiğini açıkladı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını giderek yoğunlaştırıyor. Lübnan Ulusal Haber Ajansı, İsrail'in güneydeki Tyre bölgesi ve çevresine saldırılar gerçekleştirdiğini, 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını aktardı. Tirdaba kasabasında 9 can kaybı, 7 yaralı, Deir Qanoun El Nahr kasabasında 3 can kaybı ile 3 yaralı, Tyre şehrinde ise 1 can kaybı ile 5 yaralı olduğu belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 2 Mart'ta başlattığı saldırılardan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 696'ya, yaralı sayısının ise 11 bin 413'e yükseldiği ifade edildi. - TYRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı